Mayara réitère le soutien du Maroc à l’unité territoriale du Yémen et à sa souveraineté

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a réitéré, lors d’une rencontre lundi à Rabat avec le président de la Chambre des représentants yéménite, Sultan Said Al Barkani, le soutien du Maroc à l’unité territoriale du Yémen et à sa souveraineté.

M. Mayara a relevé, à cet égard, l’adhésion ferme et constante du Royaume à trouver les solutions escomptées à la crise au Yémen qui “menace la sûreté et la stabilité de toute la région”, appelant à conjuguer les efforts aux niveaux arabe et international pour mettre fin à la crise humanitaire que vit le peuple yéménite et dénoncer les pratiques des milices houthies, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. M. Mayara s’est en outre réjoui de cette rencontre, qui intervient dans le cadre des liens fraternels unissant les deux pays frères, tout en se félicitant du niveaux de leurs relations bilatérales.