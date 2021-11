Marrakech : Le PAM appelle à l’adhésion aux chantiers de développement impulsés par le Roi Mohammed VI

Dans le communiqué final sanctionnant la session extraordinaire de son Conseil National, le PAM a mis l’accent sur la vigilance et la mobilisation constantes, derrière le Roi, pour défendre toutes les causes nationales, ainsi que sur l’adhésion immuable aux différents chantiers de développement, aux stratégies et à la diplomatie visionnaire conduite par le Souverain pour la défense des causes nationales, avec à leur tête l’intégrité territoriale du Royaume.

Le Conseil a également appelé ses militants à assumer leur pleine responsabilité et à se mobiliser constamment pour enrichir l’expérience gouvernementale actuelle et réunir les conditions nécessaires pour assurer sa réussite, et à contribuer fortement à la concrétisation des attentes et aspirations du peuple marocain notamment au développement et à la justice sociale.

Il a, en outre, recommandé à la direction du parti d’accélérer le parachèvement et le renouvellement des structures territoriales du PAM, afin de consolider la structure organisationnelle du parti à l’échelle nationale et, partant, permettre à cette formation politique de mener à bien sa mission dans l’encadrement des citoyens, et renforcer les capacités du parti pour l’élaboration de nouvelles politiques publiques et le soutien des politiques du gouvernement actuel.

Le Conseil a, dans le même sillage, insisté sur la restructuration des instances parallèles, de manière à permettre au parti de renforcer sa présence au sein de la société, de se rapprocher davantage des citoyens, de renouveler ses élites, de libérer ses énergies et de se doter de plus de compétences.

Dans une allocution de circonstance, le Secrétaire Général du PAM, Abdellatif Ouahbi a indiqué qu’à l’instar du 4è congrès du parti, tenu en février 2020, ce conseil national se tient également à distance en raison des contraintes et de la conjoncture liée à la propagation de la Covid-19, alors que “nous nourrissons de grands espoirs de pouvoir se retrouver tous, pour échanger les points de vues, définir les perspectives qu’ouvre devant nous notre militantisme grâce à notre volonté de servir notre société et de soutenir ses causes en matière de développement durable, de progrès social et de vie décente”.

Et M. Ouahbi de relever qu’il a été procédé à l’élaboration d’une référence politique du PAM, qui constitue le socle idéologique de ses différentes positions, notant que le parti dispose, pour la première fois, d’une telle référence qui reflète sa conception à l’égard des questions de l’histoire et de la société, qui intéressent les Marocains.

Le PAM a été fortement présent dans tous les débats engagés sur la scène nationale depuis son 4ème congrès, puisque “nous avons émis notre propre vision sur le projet du Nouveau Modèle de Développement, contribuant ainsi à l’enrichissement du débat sur l’avenir de notre pays”.

Pour sa part, la présidente du Conseil national du PAM, Mme Fatima Zahra Mansouri, a affirmé que la présidence de nombreux conseils communaux et régions par le PAM “exige que nous œuvrions dans un cadre de proximité, de célérité et d’efficacité pour la réalisation des projets, en adoptant un plan clair pour booster l’investissement, redynamiser l’économie et faire preuve de créativité pour générer des opportunités de développement et promouvoir l’économie sociale et solidaire”.

Dans une allocution lue en son nom, Mme Mansouri a expliqué que “notre responsabilité gouvernementale nécessite la réussite de notre expérience ministérielle dans de nombreux secteurs”, ajoutant que le défi demeure que le bilan dans les différents départements ministériels confiés au parti soit honorable.

Cette session a été marquée par la présentation du rapport de la commission électorale nationale et l’approbation du règlement intérieur du parti, ainsi que par le parachèvement des structures du Conseil national (vice-présidents) et la formation du Bureau politique.