Marrakech : hébergement de 117 élèves d’Al Haouz à la résidence « Al Moudariss »

Supervisée par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, en présence notamment du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, cette opération intervient conformément aux hautes instructions du Roi Mohammed VI visant à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes issues des régions touchées par le séisme d’Al Haouz.

Dans une déclaration à la MAP, Siham Rezzouki, chef du service de l’enseignement préscolaire à l’AREF de Marrakech-Safi, a indiqué que cette opération concerne 117 élèves du lycée qualifiant Tinmel relevant de Tlat N’Yacoub, une des communes les plus touchées par le séisme d’Al Haouz.

Mme Rezzouki a souligné que dans le contexte de la gestion de cette crise, l’AREF a procédé, en coordination avec les autorités locales, au transfert de plusieurs élèves d’établissements scolaires touchés par le séisme et fermés actuellement au niveau de la Direction provinciale de l’éducation d’Al Haouz.

« L’hébergement d’élèves à la résidence « Al Moudariss » située au quartier Daoudiate à Marrakech, est de nature à garantir la poursuite des études pour cette catégorie d’élèves et la réalisation de l’égalité des chances », a-t-elle enchainé.

Dans ce contexte, elle a relevé que cet établissement héberge les élèves dans des conditions conformes aux normes sanitaires et leur fournit des dortoirs bien équipés, ainsi que des salles de bain et une alimentation saine, en plus des autres dépendances répondant à leurs besoins.

A rappeler que cette opération, qui est intervenue suite à la visite effectuée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, à l’internat du lycée qualifiant Ben Youssef de l’enseignement original, vise à alléger la pression sur cet internat et éviter le surpeuplement.