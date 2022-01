Maroc-Ukraine: Mayara souligne l’importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales

Selon un communiqué de la deuxième Chambre, M. Mayara a réitéré, lors de son entrevue avec l’Ambassadeur de la République d’Ukraine à Rabat, Mme Oksana Vasilieva, la ferme détermination et la volonté inébranlable des composantes de la Chambre de consolider les relations distinguées d’amitié et de coopération parlementaire entre les deux pays.

M. Mayara s’est également arrêté sur l’importance de la diplomatie parlementaire dans le raffermissement des relations bilatérales entre les deux pays, l’approfondissement de la compréhension et du dialogue entre les représentants des peuples des deux pays et dans le rapprochement et la convergence des visions et des points de vue sur de nombreuses questions bilatérales et multilatérales, appelant, à cet égard, à discuter des moyens à même de tirer profit de la composition singulière et diversifiée de la Chambre afin d’établir un dialogue parlementaire, politique et économique entre les deux institutions législatives des deux pays amis, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le président de la Chambre des Conseillers s’est félicité du caractère amical des relations entre le Maroc et l’Ukraine, qui se sont encore consolidées, ainsi que de la profondeur des liens culturels et humains qui unissent les peuples marocain et ukrainien.

M. Mayara a également rappelé la position de la République d’Ukraine au sujet de la question de la cause nationale, qui est de trouver une solution politique négociée, juste et durable au dossier du Sahara marocain.

Pour sa part, Mme Vasilieva a félicité M. Mayara pour son élection en tant que Président de la Chambre des Conseillers, tout en lui souhaitant plein succès dans ses fonctions.

Elle a aussi souligné l’importance du rôle du Groupe d’amitié parlementaire maroco-ukrainien au sein des deux institutions législatives pour donner une forte impulsion aux relations entre les deux pays.

D’autres sujets ont également été abordés lors de cette entrevue, notamment l’ouverture des universités ukrainiennes aux étudiants marocains, le rôle majeur que les acteurs privés dans les deux pays peuvent jouer dans la dynamisation des échanges commerciaux et l’importance de promouvoir les échanges culturels afin de consolider les relations bilatérales, ainsi que les possibilités d’améliorer les flux touristiques en provenance d’Ukraine.