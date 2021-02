Maroc: Saisie de 9 tonnes et 177 kg de chira à Guelmim (DGSN)

Les éléments de la police judiciaire relevant du district de sureté de Guelmim ont saisi vendredi soir et samedi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), 9 tonnes et 177 kilogrammes de chira dans une opération qualitative de lutte contre le trafic international de drogues et de psychotropes.