Maroc/PLF 2021: hausse des postes budgétaires réservés à la santé (Benchaâboun)

“Pour renforcer les ressources humaines du secteur de la santé, 5.500 postes budgétaires ont été prévus dans le cadre du PLF-2021, contre 4.000 postes créés en 2020, portant le nombre total de nouveaux postes pour ce secteur à 19.000 postes sur la période 2017-2021”, a fait savoir M. Benchaâboun qui répondait à des interventions des membres de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des conseillers, lors de la discussion générale du PLF-2021.

Le ministre a, de même, relevé que les centres hospitaliers universitaires ont également connu la création de 3.223 postes budgétaires supplémentaires au cours de la période 2017-2020.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, les cadres médicaux et paramédicaux ont fait l’objet d’une attention particulière. “Ils ont bénéficié de la création de 15.500 nouveaux postes budgétaires, alors que seuls 5.320 cadres ont quitté le secteur pendant cette période pour la retraite”, a-t-il soutenu.

En conséquence, le pourcentage de supervision médicale a augmenté pour atteindre 2,32 pour 10.000 personnes, a fait savoir le ministre, ajoutant que ce pourcentage devrait s’améliorer au cours des prochaines années, et que le taux de supervision paramédicale a atteint environ 8,2 pour 10.000 personnes.

Quant à la question liée au repli des dépenses des fonctionnaires du secteur de santé pour l’année 2021 par rapport à 2020, M. Benchaâboun a souligné que cela est dû aux mesures exceptionnelles prises au profit des personnes travaillant dans le secteur en 2020, coïncidant avec leur mobilisation face à la pandémie, et ce à travers la régularisation du statut des infirmiers avec 3 ans de formation et la réalisation de toutes les promotions non mises en œuvre durant les années précédentes.