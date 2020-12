Maroc: Mohamed El Ouafa décédé des suites de la Covid-19

Mohamed El Ouafa, ancien ministre de l’Education nationale et dirigeant du Parti de l’Istiqlal (PI) est décédé à l’âge de 72 ans, dimanche à l’hôpital Cheikh Zayed, à Rabat, des suites de la COVID-19, rapporte 2M.ma.

Durant sa carrière, le défunt avait rempli plusieurs missions de haute responsabilité. Il fût ambassadeur du Maroc en Inde et au Népal (2000-2004), en Iran et au Tadjikistan (2006 -2009), au Brésil, Paraguay, Surinam et Guyana (2009-2011).

En 2012, il est nommé ministre de l’Education nationale, puis ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Affaires générales et de la gouvernance de 2013 à 2017.