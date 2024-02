Maroc-Mauritanie: Les groupes d’amitié parlementaire, un pilier du renforcement des relations bilatérales (communiqué conjoint)

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la visite de travail effectuée les 09 et 10 février à Nouakchott par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, à la tête d’une importante délégation parlementaire, les deux institutions législatives ont appelé à renforcer davantage leur coopération sur plusieurs niveaux. Il s’agit notamment d’échanger les expériences dans les domaines de la législation, la formation, la communication audiovisuelle, la diplomatie parlementaire et les techniques de communication parlementaire, relève le communiqué. Et d’ajouter que les deux institutions législatives ont réitéré leur détermination à lancer dans les plus brefs délais le Forum parlementaire Maroc-Mauritanie, qui réunira également des représentants de l’Exécutif, des hommes d’affaires et des experts des deux pays.

Les relations distinguées entre les deux institutions tirent leur force et leur pérennité des profondes liens de la religion et de la culture ancrés dans l’histoire entre les peuples marocain et mauritanien, affirme la même source.

La visite de la délégation parlementaire marocaine a été marquée par des riches entretiens avec les homologues mauritaniens, axés sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions législatives, de sorte à les hisser au niveau de la coopération stratégique, tel que voulu par les dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour asseoir une coopération à la hauteur des liens communs profonds et des rapports d’amitié et d’estime mutuels.

En outre, les deux institutions ont fait part de leur attachement à « l’édification de l’Union du Maghreb Arabe en tant que choix stratégique et important acquis irréversible », appelant à “intensifier les efforts pour surmonter les obstacles et les entraves auxquels est confrontée l’union maghrébine”.

A l’issue de cette visite, M. Talbi Alami a invité son homologue mauritanien, Mohamed Ould Meguett, à effectuer une visite de fraternité et d’amitié au Maroc, conclut le communiqué.

A la tête d’une importante délégation parlementaire, M. Talbi Alami a effectué une visite de travail de deux jours à Nouakchott, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie.

Outre le président de la Chambre des représentants, la délégation a été composée du président du Groupe du Rassemblement national des indépendants, Mohamed Ghayat, le président du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Nourdin Moudian, le président du Groupe Socialiste Opposition Ittihadi, Abderrahim Chahid, le président du Groupe constitutionnel démocratique et social, Chaoui Belassal, le président du Groupe du Progrès et du socialisme, Rachid Hamouni et le président du Groupement de justice et de développement, Abdellah Bouanou.

Cette visite de travail vise à resserrer les liens de coopération entre les deux institutions législatives, à intensifier la coordination et l’échange d’expériences parlementaires et à discuter des questions d’intérêt commun.