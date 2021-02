Maroc/Lois électorales : Le MDS forme un comité pour proposer des amendements

Ces propositions et amendements seront inscrits dans les travaux des deux Chambres du Parlement, a expliqué le MDS dans un communiqué à l’issue de sa réunion tenue vendredi.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du MDS, Abdessamad Archane, a relevé que la réunion du MDS a pour objectif d’approfondir le débat autour des dispositions de ces lois et échanger les points de vue sur les contenus des amendements qui y sont apportés, que ce soit pour les projets relatifs aux deux Chambres du Parlement ou ceux qui concernent les partis politiques et les collectivités territoriales et ce, afin de perfectionner ces lois régissant les prochaines échéances électorales.

M. Archane a tenu à rappeler que le MDS avait formulé des propositions concernant les lois électorales et participé à des réunions consacrées à ce sujet avec le ministère de l’Intérieur, aux côtés des partis politiques.

En outre, le SG du MDS a exprimé son profond regret face à l’hostilité d’une chaîne de télévision algérienne à l’égard du Maroc et à l’atteinte aux symboles du Royaume, rejetant catégoriquement ce comportement abject.

Le responsable partisan a rappelé les victoires diplomatiques au sujet du Sahara marocain, grâce à la politique sage de SM le Roi, évoquant l’intervention pacifique ayant permis la réouverture du passage d’El Guergarat et l’ouverture, à Laâyoune et à Dakhla, d’un nombre de consulats de pays africains et arabes.

Ces victoires ont été couronnées par la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Etats-Unis d’Amérique, qui ont affirmé que l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine reste la solution la plus crédible, en vue de mettre fin à ce conflit artificiel, a poursuivi M. Archane.

Par ailleurs, le SG du MDS a salué la politique anticipative de SM le Roi dans la gestion de la crise sanitaire, se félicitant des mesures et dispositions préventives prises par le gouvernement pour faire face à la Covid-19, depuis le début de la pandémie jusqu’au lancement de l’opération de vaccination, en préservant la santé des citoyens, soutenant les populations nécessiteuses et mobilisant les autorités publiques pour faire réussir les dispositions de l’Etat d’urgence sanitaire.

Dans ce sens, M. Archane a mis en avant les indicateurs positifs marquant l’opération de vaccination à travers les différentes provinces du Royaume, soulignant la baisse des cas d’infections et de décès, qui reflète, selon lui, la réussite de la politique anticipative et ses effets sanitaires, sociaux et économiques.