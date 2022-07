Maroc : Le visa électronique, une nouvelle étape de la réforme consulaire (Directeur des affaires consulaires et sociales)

“Le lancement de cette plateforme, à partir du 10 juillet 2022, vise la simplification et la modernisation des prestations consulaires, et ce conformément aux Hautes Orientations Royales”, a souligné M. Kadmiri, dans une déclaration à la presse.

Dans ce sens, M.Kadmiri a fait savoir que cette nouvelle mesure s’inscrit en droite ligne avec l’appel du Roi Mohammed VI pour l’amélioration des services consulaires et sa digitalisation et s’ajoute à une série de réformes lancées par le ministère, en coordination avec d’autres départements ministériels.

Il s’agit ainsi d’un tournant important dans le processus de la digitalisation des prestations fournies par l’administration publique, telle que préconisée par la stratégie du Ministère concernant la réforme de ce domaine.

Pour sa part, le directeur des affaires financières, des informations et de la logistique au ministère, Talal Jennane, a assuré que ce nouveau système de visa électronique s’inscrit dans le cadre des efforts consentis pour améliorer les services consulaires.

Ainsi, il a qualifié ce nouveau système de demandes de “eVisa”, via la plateforme www.acces-maroc.ma de simple, rapide et sécurisé.

De son côté, le vice-directeur des affaires consulaires et sociales, Kacem Ayar a mis en avant l’importance de ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la réforme consulaire engagée par le Maroc.

Le visa électronique facilitera l’accès des ressortissants étrangers au territoire marocain, a-t-il indiqué, notant que le prix pour le Visa Express (24 heures) est fixé à 1.100 dirhams et à 770 dirhams pour le Visa Standard (72 heures).

Trois catégories de ressortissants étrangers bénéficieront du “eVisa” à savoir les ressortissants de certains pays, dont la liste est définie par les autorités marocaines compétentes (Thaïlande et Israël comme première étape), les ressortissants étrangers disposant d’un titre de résidence ou de séjour valide au moins 180 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique et résidant dans l’un des pays de l’Union Européenne, des Etats-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, du Japon, de Norvège, de Nouvelle-Zélande et de Suisse ainsi que les ressortissants étrangers titulaires de l’un des visas non électroniques de pays Schengen, des Etats-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, d’Irlande, et de Nouvelle-Zélande, à entrées multiples et valide au moins 90 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique.