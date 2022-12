Maroc: Le gouvernement déterminé à réussir le chantier de réforme du système national de santé (Akhannouch)

La réussite de ce chantier est à même de mettre fin à l’exclusion et à la marginalisation et d’instaurer la justice territoriale en matière d’accès équitable aux services de santé et hospitaliers pour tous les citoyens, a affirmé M. Akhannouch qui s’exprimait à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement.

Il s’est également félicité du travail continu qu’entreprend le gouvernement pour la mise en œuvre appropriée du chantier de généralisation de la protection sociale, dans le plein respect de l’agenda royal.

A compter du 1er décembre 2022, quelque 4 millions de familles soumises auparavant au Régime d’assistance médicale (RAMED) profiteront automatiquement de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), a fait savoir le chef du gouvernement.

En vertu de ce système, l’État prendra en charge les frais d’adhésion mensuels de ces catégories à l’AMO, tant qu’elles seront dans le besoin, a-t-il précisé, relevant qu’elles bénéficieront des mêmes services et privilèges dont elles avaient droit dans les hôpitaux publics et seront remboursées d’une grande partie des frais de médicaments, d’hospitalisation ou des frais de soins en cabinets privés, et ce, selon les taux en vigueur.

En exécution des Hautes orientations Royales, a poursuivi M. Akhannouch, le gouvernement a veillé, depuis sa nomination, à élaborer une vision harmonieuse de la réforme du système de santé, qui repose sur quatre piliers, à savoir une bonne gouvernance visant le renforcement des mécanismes juridiques, la maîtrise du travail des acteurs, la consolidation de la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l’offre sanitaire.

Aujourd’hui, le gouvernement pose les premiers jalons de ce chantier, en examinant quatre projets de loi, a-t-il ajouté, le premier porte création de la Haute autorité de la santé, chargée de l’encadrement technique de l’AMO et de l’évaluation de la qualité des services des établissements sanitaires publics et privés. Elle sera également chargée de formuler des avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé, a poursuivi le chef du gouvernement.

Le deuxième projet de loi porte création des groupements sanitaires territoriaux afin de contrôler le circuit du soin, de contrôler le débordement des hôpitaux et de réduire les délais d’obtention de rendez-vous.

Le gouvernement examine également le projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, pour assurer la souveraineté pharmaceutique et garantir la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et produits de santé. Le quatrième projet de loi concerne, quant à lui, la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés pour garantir un stock national suffisant.

Cette vision repose sur la valorisation des ressources humaines et la réforme du système de formation, a indiqué M. Akhannouch, ajoutant que le gouvernement examine, à cet effet, un projet de loi relatif aux garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé, visant à les encourager à travailler dans la mère patrie, particulièrement dans le secteur public, et de lutter contre les déserts médicaux.

La mise à niveau de l’offre médicale constitue aussi un pilier de la réforme du système de santé, à travers la facilitation d’accès aux services médicaux et l’amélioration de leur qualité, ainsi que la distribution équitable des services hospitaliers dans le territoire national.

Dans ce cadre, le ministère de la Santé, qui a lancé un chantier de mise à niveau de plus de 1.400 centres hospitaliers initiaux, envisage également la création d’un centre hospitalier universitaire dans chaque région.

Le quatrième pilier concerne, quant à lui, la digitalisation du système de santé, pour contrôler et suivre le circuit du soin du citoyen dans ses différentes étapes.

Au début des travaux du Conseil, M. Akhannouch s’est dit fier, au nom du gouvernement, de l’équipe nationale qui a comblé de joie les Marocains suite à sa victoire méritée, saluant le public marocain pour son patriotisme, sa mobilisation et son soutien habituel.