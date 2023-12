Maroc : interpellation d’un ressortissant étranger à l’Aéroport de Tanger pour trafic international de drogues

Le mis en cause, âgé de 27 ans, a été interpellé immédiatement après son arrivée à bord d’un vol en provenance de l’aéroport d’Istanbul en Turquie, a-t-on indiqué de source sécuritaire, précisant que son pointage sur la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise à la demande des autorités judiciaires allemandes pour son implication présumée dans l’activité d’une bande criminelle de trafic de cocaïne, d’héroïne, de résine de cannabis et de psychotropes entre l’Allemagne et les Pays-Bas.

L’individu a été placé en garde à vue dans l’attente de la procédure d’extradition, parallèlement à la notification des autorités allemandes de son arrestation, en vue d’envoyer le dossier d’extradition, ajoute-t-on.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale et reflète les efforts déployés par les services de sécurité marocains dans la poursuite des personnes recherchées au niveau international pour des crimes transfrontaliers, souligne la même source.