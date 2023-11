Maroc: élaboration d’un guide référentiel intégrant de nouvelles normes urbanistiques pour les mosquées (Toufiq)

En réponse à une question sur « l’intégration des mosquées dans la planification urbaine » posée par le groupe Authenticité et Modernité dans le cadre de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, M. Toufiq a indiqué que ces nouvelles normes sont actuellement adoptées dans la préparation des documents d’urbanisme pour répondre aux besoins des habitants en mosquées dans les zones ouvertes à l’aménagement.

Elles déterminent en effet la superficie nécessaire à la construction de la mosquée en fonction de la densité de la population afin de pouvoir accueillir l’ensemble des fidèles, ainsi que l’emplacement du terrain de manière à ce que les mosquées occupent une place centrale au sein du quartier, en veillant à ce que la distance minimale pour se rendre à la mosquée la plus proche en vue d’accomplir les cinq prières ne dépasse pas 300 mètres et la distance maximale d’une grande mosquée soit d’environ 600 mètres, a précisé le ministre. M. Toufiq a souligné que le ministère a œuvré, dans le cadre de sa vision 2022-2026 pour les mosquées, à l’élaboration d’un nouveau plan d’offres en termes de mosquées qui renforce leur rôle sur la base d’une carte nationale des lieux de culte, répondant aux besoins de la population des zones ouvertes à l’urbanisation et aux normes définissant les modalités de construction des mosquées en milieu rural.