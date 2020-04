Maroc/Coronavirus : 50% des entreprises en activité réduisent leur production

Près de 50% des entreprises en activité (43% du total des entreprises), auraient dû réduire leur production pour s’adapter aux conditions imposées par la pandémie du Covid-19, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP) “81% de ces entreprises l’auraient réduite de 50 % ou plus”, fait savoir le HCP dans son enquête de conjoncture sur les effets du Covid-19 sur l’activité des entreprises.

Par catégorie d’entreprises, il ressort de cette enquête que 49% des TPME, en activité pendant la période de référence de l’enquête, auraient réduit leur production à cause de la crise sanitaire actuelle (repli de 50% et plus pour 40% de ces entreprises).

Par secteur d’activité, le HCP relève que 62% des entreprises, qui sont encore en activité dans le secteur de la construction, auraient dû réduire leur production. D’autres secteurs auraient également été touchés par ce repli, notamment le secteur de l’hébergement et la restauration (60%), les industries chimiques et parachimiques (52%), le transport et entreposage (57%) et l’industrie du textile et du cuir (44%), estime le HCP.