Maroc: commémoration du 69ème anniversaire du soulèvement du 17 août 1953 à Tafoughalt

Les intervenants lors de cette rencontre ont souligné que ce soulèvement, qui a eu lieu au lendemain du soulèvement du 16 août 1953 à Oujda, fait partie des événements héroïques de la résistance qui ont ouvert la voie à la glorieuse Révolution du Roi et du Peuple, indique un communiqué de la délégation provinciale de Berkane du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Dans une allocution à cette occasion, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a relevé que cet anniversaire, célébré avec fierté par la famille de la résistance, est une occasion de se remémorer les sacrifices consentis par les tribus des Béni Iznassen pour faire face à l’occupation française et défendre la religion, la patrie et les constantes de la Nation marocaine.

Les habitants de la province de Berkane ont donné, tout au long de l’histoire du Maroc, l’exemple en matière de défense de la patrie, de même qu’ils ont fait preuve d’une adhésion pleine et effective aux chantiers de développement menés sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté.

Cette cérémonie a été marquée par la remise d’un wissam royal au résistant El Aid El Farssi, ainsi que par des hommages rendus à sept autres membres de la famille de la résistance de la province de Berkane.

Par ailleurs, 9 aides financières ont été remises à des veuves de la famille de la résistance pour une enveloppe globale de 36.000 dirhams, en plus d’une trentaine d’aides au titre du soutien financier aux familles des anciens résistants pour un montant total de 30.000 dirhams.