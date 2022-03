Maroc: Akhannouch reçoit le ministre émirati de l’Industrie et des technologies avancées

Lors de cette rencontre, M. Akhannouch a exprimé sa satisfaction du niveau des relations historiques solides liant le Royaume du Maroc et l’État des Émirats Arabes Unis, sous la sage conduite des deux chefs d’État, SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

L’entretien a été également l’occasion d’examiner les perspectives de la coopération économique et industrielle maroco-émiratie et les moyens de renforcer les investissements entre les deux pays frères.

Le ministre des affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita avait auparavant reçu Sultan bin Ahmed Al Jaber, au Maroc pour prendre part aux travaux de la 15ème conférence de l’énergie, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, avec l’État des Émirats Arabes Unis comme invité d’honneur.

Dimanche, le ministre émirati et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ont tenu une réunion de travail axée sur la promotion des relations commerciales et industrielles entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis.