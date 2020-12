Maroc: Acquisition de 65 millions de doses de vaccins, 25 millions de personnes ciblées

Les préparatifs pour le lancement de la campagne nationale de vaccination ont atteint un stade “très avancé”, a indiqué le ministre de la Santé, cité dans un communiqué lu par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

M. Ait Taleb a fait savoir qu’il sera procédé, comme annoncé dans le communiqué du Cabinet royal, à la vaccination de la population ciblée gratuitement et d’une manière progressive, conformément aux Hautes Instructions du Roi, qui ne cesse d’entourer le peuple marocain de Sa Haute sollicitude et de Sa bienveillance humaine depuis l’apparition de la Covid-19 et ce, dans le cadre d’une campagne nationale qui va englober tout le Royaume et durant laquelle la priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne, en l’occurrence le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus et ce, avant de l’élargir au reste de la population.

Les préparatifs pour le lancement de cette campagne ont été marqués par des formations sur le terrain ayant bénéficié à tous les sites aménagés pour la vaccination des citoyens, l’objectif étant d’entraîner les cadres mobilisés et éviter tout obstacle pouvant surgir lors de la mise en œuvre effective du programme de vaccination, a-t-il ajouté, notant que plusieurs facteurs ont été pris en considération pour définir les sites de vaccination, notamment la proximité, tout en veillant à la continuité des autres services de santé.

Dans le cadre de ces préparatifs, le ministre s’est attardé sur les mesures d’organisation qui ont été prises sur les niveaux national, régional et provincial, mettant en relief le rôle important des partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur qui déploie, au côté du ministère de la Santé, des efforts acharnés en vue du lancement de la campagne nationale de vaccination, se félicitant de la mobilisation de toutes les ressources humaines nécessaires, toutes catégories confondues, relevant aussi bien du public que du privé.

Le ministre de la santé a également présenté des données relatives aux équipements de la chaîne de froid mis en place pour préserver la qualité du vaccin durant toutes les étapes d’acheminement, depuis sa réception à l’aéroport jusqu’à son utilisation.

Il a, en outre, mis en avant le système informatique déployé par le ministère de la Santé pour réussir cette campagne, touchant à tous les aspects de l’opération, à savoir l’enregistrement des citoyens ciblés, le suivi post-vaccination et la communication avec l’ensemble de la population, les partenaires et les professionnels du secteur, a expliqué M. Amzazi.