Marhaba 2022 : plus de 530 mille passagers entrés au Maroc par Tanger Med

Le nombre de passagers est en hausse de 10 pc par rapport à 2019, précise un communiqué de Tanger Med Port Authority, ajoutant que 136.263 véhicules ont regagné le Maroc par le port Tanger Med Passagers durant la même période.

Deux pics ont été enregistrés durant les weekends du 02 au 04 juillet et du 30 juillet au 1er août, correspondant à des arrivées respectives de 62.759 et 61.468 passagers.

La campagne Marhaba se déroule dans de bonnes conditions, grâce à l’implication de tous les acteurs concernés par l’opération notamment les autorités locales, la DGSN, la Douane, le Contrôle Sanitaire aux Frontières et la Gendarmerie Royale, en coordination avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité, souligne le communiqué.

Par ailleurs, le dispositif pour la phase retour est en place. A cet égard, l’autorité portuaire invite les voyageurs à consulter les prévisions de trafic disponibles sur le site web et l’application mobile, et planifier leur retour pour éviter les périodes d’attentes importantes, plus particulièrement la période de forte affluence allant du 25 au 30 août 2022, conformément au calendrier communiqué.

De même, l’autorité portuaire informe les passagers qu’ils devront se munir, avant de se rendre au port, d’un billet de retour délivré par leur compagnie maritime qui précise une date et heure de voyage fermes.

De nombreux outils de communication au service des passagers sont disponibles pour leur permettre de rester informés en permanence sur les actualités du port Tanger Med Passagers, dont notamment les réseaux sociaux, le site web www.tangermed-passagers.ma, l’application mobile, et la Radio Tanger Med (qui émet sur la fréquence FM 100 et en streaming).