Durablement implantée en Belgique, la cybercriminalité continue de faire des dégâts

Au total, 47.560 infractions en matière de criminalité informatique ont ainsi été enregistrées en 2021, soit une hausse de 6,9 % par rapport à 2020. Une augmentation qui est toutefois moins spectaculaire que précédemment (+26,6% entre 2019 et 2020).

Selon la police, les faits les plus rapportés concernent le blocage d’un ordinateur avec un logiciel malveillant, la propagation de virus, le hacking et le phishing (qui vise à obtenir les données personnelles d’un utilisateur par la ruse). Cette dernière technique a été rapportée 8.329 fois en 2021, soit une augmentation de 10,7 % (+ 804 faits) par rapport à 2020, ce qui en fait “une forme fréquente de criminalité informatique”.

Outre les strictes infractions à la loi sur la criminalité informatique, d’autres délits sont également de plus en plus commis grâce aux nouvelles technologies. C’est le cas de la fraude, très fréquente sur internet (liée aux achats en ligne, fraude à l’identité, à l’amitié…). En 2021, pas moins de 38.186 faits ont été enregistrés concernant la fraude par Internet. Il s’agit d’une légère hausse (+3,7 % ou +1 363 faits) par rapport à l’année précédente.

Citée par l’agence Belga, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a confirmé cette nouvelle réalité. “L’avenir est digital, y compris pour la criminalité. La tendance de ces dernières années se poursuit : les criminels utilisent de plus en plus Internet pour se livrer à leurs activités criminelles”, a-t-elle souligné. “La police n’est toutefois pas à la traîne. Ces prochaines années, nous allons continuer d’investir dans les technologies de l’information et de la communication, et recruter des profils spécialisés”, a rassuré la responsable.

Toutes formes de criminalité confondues, les statistiques de la police indiquent que 866.588 faits criminels ont été commis en 2021, contre 969.383 en 2020. Une diminution qui ne doit toutefois pas être interprétée comme une preuve de la diminution de la criminalité en Belgique. Elle est notamment liée, selon la police fédérale, à la diminution des infractions aux mesures Covid-19 en 2021. Alors qu’en 2020, l’on enregistrait encore 192.307 infractions aux mesures Covid-19, leur nombre n’était plus que de 68.104 en 2021.