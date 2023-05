Marché des changes : le dirham s’apprécie de 0,58% face à l’euro

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans un récent bulletin sur ses indicateurs hebdomadaires.

Au 5 mai 2023, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 357 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,4% d’une semaine à l’autre et en hausse de 8,7% en glissement annuel, fait savoir la même source.

Au cours de la semaine du 4 au 10 mai 2023, l’encours global des interventions de BAM ressort à 78 MMDH, dont 36,2 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 21,2 MMDH d’encours des pensions livrées à long terme et 20,6 MMDH des prêts garantis à long terme.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 3,5 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 3% en moyenne au cours de cette période.

Lors de l’appel d’offres du 10 mai (date de valeur le 11 mai), la Banque a injecté un montant de 38,2 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s’est apprécié de 0,7% ramenant sa contre-performance depuis le début de l’année à 2,2%. Cette évolution hebdomadaire reflète principalement les progressions des indices des secteurs de l’agroalimentaire de 1,5%, des bâtiments et matériaux de construction de 2,5% et du pétrole et gaz de 3,4%.

En revanche ceux relatifs aux secteurs des sociétés de placement immobilier et des banques ont diminué de 3,4% et de 0,2% respectivement.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 299,1 millions de dirhams (MDH) contre 1,3 MMDH une semaine auparavant.