Macron exprime son soutien à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN (Elysée)

“Le président de la République salue et soutient ces décisions de deux partenaires européens très proches, qui partagent et défendent à nos côtés les principes de démocratie, de liberté individuelle et d’État de droit”, relève la présidence française.

“Grâce à leurs capacités de défense robustes, l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN “renforcera la sécurité et la stabilité de la région baltique, de l’Europe dans son ensemble, et de la zone euro-atlantique”, poursuit la même source.

Les deux pays ont pris “souverainement” la décision de se porter candidates à l’organisation du traité de l’Atlantique Nord, note le communiqué, faisant observer que ces décisions résultent de “processus démocratiques, fondés sur une analyse d’ensemble des changements intervenus dans leur environnement de sécurité”.

“Tout Etat qui chercherait à tester la solidarité européenne, à travers une menace ou une agression contre leur souveraineté par quelque moyen que ce soit, doit avoir la certitude que la France se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède”, note l’Elysée, réaffirmant l’engagement de la France “aux termes de l’article 42.7 du traité sur l’Union européenne”.

La France se tient prête à renforcer les coopérations en matière défense et de sécurité avec ces deux partenaires, par des consultations stratégiques de haut niveau et des interactions militaires renforcées”, conclut-on.