Lutte antiterroriste : La menace de Daech dans le monde n’a pas diminué (ONU)

Lors d’une réunion au Conseil de sécurité, le Secrétaire général adjoint à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, et le chef par intérim de la Direction exécutive du Comité de la lutte contre le terrorisme (CTED), Weixiong Chen, ont ainsi mis en garde contre la “menace complexe, évolutive et persistante” que représente Daech dans plusieurs parties du monde.

Présentant le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la menace posée par le groupe terroriste à la paix et à la sécurité internationales, M. Voronkov a indiqué que malgré les pertes de dirigeants et les dépenses qui diminuent ses réserves de liquidités, la menace de Daechdemeure élevée et a augmenté dans et autour des zones de conflit où le groupe et ses affiliés sont actifs.

Il a également indiqué que l’expansion de Daech et de ses affiliés est “particulièrement préoccupante en Afrique centrale et australe, ainsi qu’au Sahel”.

De son côté, M. Chen a fait observer que Daech continue d’exploiter les fragilités locales et les tensions intercommunautaires en Irak, en Syrie et dans certaines parties du continent africain, notamment à travers le recrutement de terroristes.

Des années après avoir subi des pertes, le groupe a maintenu sa capacité à mener des opérations dans diverses régions et à élargir sa base d’entités affiliées, notamment dans certaines parties d’Afrique de l’Ouest, du Centre et australe, a-t-il signalé, notant que la génération de revenus et la collecte de fonds sont devenues essentielles pour Daech, par un large éventail de moyens, notamment l’extorsion, le pillage, la contrebande, la fiscalité, la sollicitation de dons et les enlèvements contre rançon.

“Nous avons également constaté une utilisation accrue des moyens déployés pour collecter des fonds via les réseaux sociaux et les plateformes de jeux, tandis que les réseaux informels de transfert d’espèces non enregistrés et les services par téléphone portable continuent d’être les principaux moyens de transfert d’argent”, a fait observer le responsable onusien.

Il a en outre indiqué que l’accès de Daech aux technologies de l’information et de la communication lui permet de diversifier ses tactiques.

“Son utilisation abusive d’Internet et des plateformes de médias sociaux à des fins de propagande augmente sa capacité à accéder au public et à inciter à la violence parmi ses partisans”, a-t-il dit.

Dans ce cadre, il a fait savoir que la CTED aide les États membres à comprendre l’évolution de cette menace et travaille étroitement avec le Bureau des Nations Unies de la lutte contre le terrorisme (UNOCT) et d’autres partenaires pour soutenir les activités de renforcement des capacités, comme le soutien aux pays du bassin du lac Tchad pour intensifier la coopération transfrontalière.