L’UE investit 121 millions € dans de nouveaux projets en faveur de l’environnement et de l’action pour le climat

Ce financement, en augmentation de 20% par rapport à l’année dernière, promouvra la relance verte et aidera la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie à atteindre leurs objectifs en matière d’environnement, indique la Commission dans un communiqué.

Ces projets intégrés devraient mobiliser d’importants fonds supplémentaires et aideront les États membres à recourir à d’autres sources de financement de l’Union, y compris des fonds agricoles, structurels, régionaux et pour la recherche, ainsi qu’à des fonds nationaux et des investissements du secteur privé, précise la même source.

“Pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, nous devons commencer à mobiliser les ressources sans précédent mises à disposition pour la transition verte de l’Europe dans le cadre de notre budget à long terme et de notre fonds pour la relance. Ces projets intégrés LIFE soutiennent des actions concrètes visant à protéger l’environnement, à restaurer la nature et à soutenir la biodiversité. Grâce à ces investissements, nous aidons les pays et les régions à réagir aux crises liées au climat et à la perte de biodiversité et à construire un avenir juste et durable”, a souligné le vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans.

Selon l’exécutif européen, les projets, qui seront mis en place dans 11 pays de l’UE, devront contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens en aidant les États membres à se conformer à la législation de l’Union européenne dans six domaines: la nature, l’eau, l’air, les déchets, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.

Le programme LIFE est l’instrument européen de financement pour l’environnement et l’action pour le climat. Il est en place depuis 1992 et a permis de cofinancer plus de 5.500 projets dans l’ensemble de l’UE et dans des pays non membres de l’UE, tandis que quelque 1.100 projets sont en cours.

L’accord politique sur le budget à long terme de l’UE pour la période 2021-2027 prévoit 5,4 milliards d’euros en prix courants pour le programme LIFE, soit une augmentation de près de 60%.