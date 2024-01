L’UE célèbre le 30è anniversaire de l’Espace économique européen

L’EEE est « un cadre sans équivalent qui couvre 30 États et un demi-milliard de personnes dans le plus grand marché intérieur du monde », ont souligné, dans une déclaration conjointe, le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Cet espace “repose sur des valeurs et des principes communs et constitue un facteur de stabilité politique et économique, ainsi que de prospérité et de sécurité sur le continent européen”, ont-ils affirmé, estimant que les réalisations de cet espace sont “le fruit d’une vision commune, d’un engagement ferme et d’un respect mutuel”.

L’EEE est un marché intérieur commun prévoyant la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Il assure des conditions de concurrence »équitables », grâce à l’application de règles homogènes et de politiques d’accompagnement dans les domaines de la concurrence, de l’environnement, de l’action pour le climat et de la politique sociale.

Cet espace permet également de coopérer dans les domaines de la recherche, du développement technologique, de l’environnement, de la culture, de la santé et de la protection civile.

“L’EEE est un héritage pour les générations futures. Dans le contexte géopolitique actuel, l’accord EEE est un modèle de coopération entre partenaires proches. Nous nous réjouissons de la perspective de renforcer nos relations avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège au cours des 30 prochaines années”, lit-on dans la déclaration conjointe.