L’ouverture d’un Consulat des États-Unis à Dakhla permettra de drainer les investissements américains (CGEM)

La CGEM s’est réjouie de la promulgation par le Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, d’un décret présidentiel inhérent à la décision de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, annoncée, jeudi, lors d’un entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le Président américain, fait savoir la même source.

La Confédération s’est également félicitée des grands succès successifs et du rayonnement de la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI et a réaffirmé sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté dans la défense de la stabilité, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du Royaume, ajoute le communiqué.