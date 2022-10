L’ouragan Ian frappe la Caroline du Sud après avoir fait au moins 42 morts en Floride

Ian, qui s’est renforcé dans l’Atlantique, déclenche des inondations mortelles et il est prévu qu’il baisse d’intensité à mesure qu’il avance vers l’intérieur des États-Unis.

“C’est une tempête dangereuse qui apportera des vents violents et beaucoup d’eau”, a tweeté le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster.

Les rapports de dommages matériels, de pannes de courant électrique et d’appels au secours ont commencé à se multiplier alors que les autorités de tout l’État continuent d’émettre des avertissements aux résidents pour qu’ils restent à l’intérieur de leurs maisons.

Un avertissement d’ouragan a été émis depuis la rivière Savannah à la frontière entre la Géorgie et la Caroline du Sud jusqu’à Cape Fear, en Caroline du Nord.

Des inondations considérables sont probables à cause de l’eau de mer et de la pluie, en particulier dans certaines parties de la côte de la Caroline du Sud, où des ondes de tempête pourraient frapper, selon les météorologistes.

Plus de 211.000 pannes de courant électrique ont été signalées en Caroline du Sud, ainsi que plus de 82.000 en Caroline du Nord, vendredi après-midi.

“C’est un spectacle assez effrayant”, a déclaré la maire de Myrtle Beach, Brenda Bethune.

L’aérodrome de l’aéroport international de Charleston a fermé vendredi en raison de vents violents, a indiqué l’aéroport.

Les habitants de Myrtle Beach ont été appelés à rester à l’intérieur de leurs maisons pendant la tempête, a déclaré la maire Brenda Bethune dans une déclaration à CNN.

Les côtes le long de la Géorgie et de la Caroline du Sud pourraient subir des modifications importantes car les puissantes vagues et les ondes de tempête provoquées par Ian pourraient inonder les dunes de sable côtières, selon l’institut américain d’études géologiques.

En plus d’inonder les régions derrière les dunes, la tempête peut repousser le sable et le déposer à l’intérieur des terres, ce qui pourrait “réduire la hauteur des dunes de sable protectrices, modifier les profils des plages et laisser les zones derrière les dunes plus vulnérables aux futures tempêtes”, a souligné l’institut.

En Floride, les dégâts provoqués par Ian sont considérables, puisque l’ouragan a balayé une grande partie de la péninsule mercredi et jeudi après avoir frappé la côte sud-ouest sous la forme d’une tempête de catégorie 4 et s’être abattu sur les régions du centre et du nord-est.

Au moins 42 décès ont été signalés dans l’État, dont 16 dans le comté de Lee, 12 à Charlotte, huit à Collier, trois à Volusia, un à Polk et deux à Sarasota, ont indiqué les autorités locales.

Des maisons sur la côte ont été emportées par la mer, des bâtiments ont été détruits dans tout l’État et les eaux de crue ont détruit des maisons et des entreprises et piégé des résidents.

Des centaines d’opérations de sauvetage ont eu lieu par voie terrestre, aérienne et maritime, avec des résidents coincés dans des maisons ou bloqués sur les toits.

Le président américain Joe Biden s’est engagé à apporter le soutien fédéral à la Floride qui a connu des dégâts importants causés par la tempête, qui, selon lui, était “susceptible de se classer parmi les pires tempêtes dans l’histoire du pays”.

“Nous commençons à peine à voir l’ampleur de cette destruction”, a déclaré Biden, ajoutant que la plus grande équipe d’experts en recherche et sauvetage de “l’histoire récente” du pays était actuellement déployée dans l’État.

En Floride, plus de 1,7 million de personnes étaient privées d’électricité vendredi après-midi, selon PowerOutage.us, le site qui recense les pannes d’électricité à travers les Etats-Unis.

Plus de 700 opérations de sauvetage ont eu lieu à travers la Floride jusqu’à présent, avait déclaré le gouverneur de l’Etat jeudi, et des milliers de personnes ont été évacuées.

Dans le comté de Lee, un hôpital a dû évacuer plus de 1.000 patients après la coupure de son approvisionnement en eau, tandis que d’autres évacuations généralisées ont été signalées dans des prisons et des maisons de retraite.