L’inflation frôle les 10% en Belgique, au plus haut depuis 25 ans

L’inflation a été alimentée par la flambée des prix de l’énergie (+64,3% au deuxième trimestre), dans la foulée de la guerre en Ukraine. Presque deux tiers de l’inflation totale en Belgique sont dus à l’inflation de l’énergie.

Mais depuis la fin de 2021, note l’organisme, l’inflation augmente également pour tous les autres groupes de produits. Au deuxième trimestre, l’inflation était déjà de 6,5% pour les produits alimentaires.

Les principaux voisins de la Belgique n’échappent pas à l’inflation galopante. Alors que l’inflation totale aux Pays-Bas (10,4 %) est encore plus élevée qu’en Belgique, elle est nettement plus faible en Allemagne (8,3%) et surtout en France (5,9%).

Dans la zone Euro, les derniers chiffres de l’office européen des statistiques Eurostat font état d’un taux d’inflation de 8,9% en glissement annuel en juillet, contre 8,6% en juin.

L’élément le plus déterminant dans cette hausse des prix sur base annuelle est, sans surprise, l’énergie. Eurostat estime l’inflation de cette composante à 39,7% en juillet, par rapport à juillet 2021, contre 42% en juin.