L’Inde n’envisage pas dans l’immédiat de lever l’interdiction d’exporter du blé, selon le ministre du Commerce

Le deuxième producteur mondial de blé a interdit les ventes privées de céréales à l’étranger le 14 mai après qu’une vague de chaleur torride a réduit la production et que les prix intérieurs ont atteint un niveau record. Les prix mondiaux du blé ont bondi après la décision de l’Inde.

“Actuellement, il y a de l’instabilité dans le monde. Une levée de l’interdiction n’aiderait que les marchés noirs et les spéculateurs. Cela n’aidera pas non plus les pays vraiment vulnérables et nécessiteux”, a déclaré M. Goyal dans une déclaration à la presse en marge du Forum économique mondial de Davos.

De nombreux pays importateurs de blé, y compris des membres du G7, ont demandé à l’Inde de reconsidérer sa décision d’interdire les ventes de blé à l’étranger.

M. Goyal a également déclaré qu’il avait été en contact avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Fonds monétaire international (FMI) pour expliquer les raisons de l’interdiction d’exportation de blé de l’Inde.

Le gouvernement indien avait précisé que les conditions climatiques allaient entraîner, pour la première fois en six ans, une baisse de la récolte de blé, à 106 millions de tonnes soit 5 % de moins par rapport à 2021.