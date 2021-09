Liban: le président Aoun appelle à l’aide internationale après la formation d’un gouvernement

Le président libanais Michel Aoun a appelé vendredi la communauté internationale à aider financièrement son pays après la formation d’un gouvernement qui a mis fin à 13 mois de crise politique.

“Nous comptons maintenant sur la communauté internationale pour financer les projets vitaux dans les secteurs public et privé afin de relancer la vie économique dans le pays”, a-t-il indiqué lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York. “Nous comptons aussi sur la communauté internationale pour nous aider à récupérer les fonds transférés à l’étranger et les produits de la corruption”, a-t-il souligné.

Le nouveau gouvernement va devoir parvenir rapidement à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), étape incontournable pour une sortie de crise.

Englué dans une crise économique sans précédent – qualifiée par la Banque mondiale d’une des pires au monde depuis 1850 – le Liban fait face à une inflation galopante et des rationnements, notamment d’électricité et carburant, qui paralysent la vie quotidienne.