L’hôpital militaire de campagne marocain à Beyrouth fournira aux blessés tous les soins nécessaires

Dans une déclaration à la presse, lors de l’opération de chargement des équipements de l’hôpital à bord de deux avions militaires à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, M. Chagar a indiqué que cet hôpital a été mobilisé sur instructions du Souverain, ajoutant que l’hôpital vise à aider les frères au Liban à surmonter les répercussions de cette tragique explosion.

Cet hôpital de campagne compte un effectif de 100 personnes, dont 14 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres et pharmaciens), des infirmiers spécialisés et des assistants.

L’hôpital comprend une salle d’opérations, des unités d’hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, ainsi que des laboratoires et pharmacies. Sur Hautes Instructions du Roi, il a été procédé jeudi à l’acheminement de l’aide humanitaire et médicale d’urgence au Liban suite à l’explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels importants.

Le Roi a donné Ses Hautes Instructions pour l’envoi et le déploiement d’un hôpital militaire de campagne à Beyrouth en vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux blessées dans cet incident.