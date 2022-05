L’exposition “Autour des colonnes d’Hercules” à Madrid, une ode à l’histoire commune entre le Maroc et l’Espagne (Mehdi Qotbi)

‘’Il est absolument nécessaire de mettre en avant l’histoire partagée et le destin commun entre les deux Royaumes voisins, le Maroc et l’Espagne. L’exposition sera le point culminant de plusieurs années de travail avec nos homologues espagnols pour rappeler que la culture est une passerelle indestructible entre les deux nations qui partagent un destin commun et une histoire millénaire’’, a expliqué M. Qotbi dans une interview à la MAP.

Le président de la FNM a rappelé que cet événement doit sa naissance à un mémorandum d’entente, signé le 13 février 2019 sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe d’Espagne, entre la Fondation et le ministère de la Culture et des Sports espagnol sur la coopération culturelle et muséale, notant qu’une première concrétisation de cet accord fut l’exposition ‘’Trilogie Marocaine 1950-2020’’ montée en avril 2021 au musée Reina Sofia à Madrid.

L’exposition “Autour des colonnes d’Hercules” mettra sous les feux de la rampe le volet historique et patrimonial de ce partenariat à travers des œuvres et des artefacts qui seront montrés pour la première fois, a-t-il affirmé.

‘’Nous allons prêter pour cette exposition des œuvres et des pièces qui n’ont jamais été vues nulle part ailleurs même pendant la grande exposition que nous avons réalisée au Louvre avec 170.000 visiteurs en trois mois. Ces pièces exceptionnelles retracent notre patrimoine historique commun et expriment la reconnaissance mutuelle des liens de voisinage entre le Maroc et l’Espagne’’, a révélé M. Qotbi.

Le vernissage de l’exposition aura lieu, mardi prochain, en présence de hautes personnalités politiques et du gotha de l’art et de la culture en Espagne, a-t-il indiqué.

‘’Je me réjouis d’annoncer la présence de hautes personnalités espagnoles, notamment des membres du gouvernement et le gotha de l’art et de la culture, ce qui témoigne de la place dont jouit le Maroc auprès des Espagnols et de l’amitié profonde entre les deux Royaumes’’, a ajouté M. Qotbi.