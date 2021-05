L’Espagne doit reconsidérer sa position sur le Sahara dans le nouveau contexte géopolitique (ex-ministre espagnol des AE)

L’Espagne est appelée à reconsidérer sa position sur la question du Sahara dans le nouveau contexte géopolitique marqué par la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, a souligné l’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Garcia Margallo.

« Je crois que l’Espagne doit reconsidérer sa position sur le Sahara dans le nouveau contexte géopolitique, après la décision des Etats-Unis », a relevé M. Margallo qui était l’invité, mardi soir, de l’émission Atalayar sur “Capital Radio”.

Le gouvernement espagnol a tourné le dos à l’évolution du contexte international suite à la décision américaine, a-t-il relevé, notant que Rabat et Washington entretiennent une relation très spéciale parce que le Royaume a été le premier pays à reconnaître les États-Unis d’Amérique. Lorsque le monde était divisé en deux, le grand allié des États-Unis était le Maroc, a-t-il rappelé.

M. Margallo a par ailleurs mis en garde contre les risques de la création d’un pseudo-état dans la région, relevant que lorsqu’il était à la tête de la diplomatie espagnole il a dû gérer les conséquences d’une « attaque terroriste » dans les camps de Tindouf qui s’est soldée par l’enlèvement de deux coopérants espagnols et une italienne.

La conjoncture géopolitique internationale a changé et le gouvernement de Pedro Sanchez n’arrive pas à tirer les leçons de ces mutations, a-t-il estimé, ajoutant que l’expression « référendum d’autodétermination» a disparu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU depuis 2003.

En plus, a expliqué M. Margallo, le Maroc a retrouvé sa place au sein de l’Union Africaine et plusieurs pays arabes et africains ont ouvert des consulats dans les villes de Dakhla et Laayoune, alors que d’autres envisagent de le faire.

«Quand les circonstances changent, on doit changer. Nous devons nous adapter au nouveau contexte. C’est un problème que nous devons résoudre», a-t-il conclu.