L’Espagne a accueilli plus de 42,5 millions de touristes à fin juin, un record

Pour le seul mois de juin, l’Espagne a accueilli 9,31 millions de touristes internationaux (12,1 % de plus en glissement annuel), qui ont dépensé 12.373 millions d’euros (16,6 % de plus).

Au cours du même mois, chaque touriste a dépensé en moyenne 1.329 euros, soit une augmentation de 4 %, et les dépenses par jour ont atteint 196 euros, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l’année précédente, précise l’institut des statistiques.

La durée de séjour de la majorité des touristes était de 4 à 7 nuits (6,78 jours en moyenne), avec une augmentation de 10 % d’une année sur l’autre.

Par pays d’origine, le Royaume-Uni demeure en tête avec plus de 8,5 millions de touristes, relève-t-on.

Pour le seul mois de juin, le Royaume-Uni était également le principal pays de résidence des touristes, avec 2,1 millions (en hausse de 8,8 %) et des dépenses de 2 493 millions, suivi de l’Allemagne avec 1,1 million de touristes et de la France, avec un million de visiteurs.

Par région, les îles Baléares ont été la principale destination des touristes en juin, avec 23,6 % du total (6,7 % de touristes en plus), suivies de la Catalogne (21,5 % du total et 10,1 % de plus) et de l’Andalousie (14,7 % ; 18,2 % de visiteurs en plus).

Au cours des six premiers mois de l’année, les communautés qui ont reçu le plus de touristes sont la Catalogne (9,1 millions), les îles Canaries (7,5 millions) et l’Andalousie (6,3 millions).

Le secteur touristique en Espagne devrait battre de nouveaux records historiques cette année, après avoir enregistré 85,1 millions de touristes internationaux en 2023, un chiffre record.