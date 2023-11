Les Philippines, le Japon, la Corée et les États-Unis entament un exercice militaire conjoint

La force de rotation maritime en Asie du Sud-Est a annoncé avoir entamé, aux côtés du corps des marines des Philippines, la septième édition de l’exercice Kamandag dans différentes régions des Philippines, en vue d’améliorer la préparation militaire multinationale.

Au total, 2.749 militaires du corps des marines philippins, de réservistes des marines, de la brigade d’ingénierie de combat navale, du commandement des opérations spéciales navales, de l’armée de l’air et de l’armée de terre philippine, participent aux manoeuvres qui se poursuivent jusqu’au 20 novembre.

Quelque 902 personnes du corps des marines des États-Unis, 57 du corps des marines de la Corée, 50 des forces terrestres d’autodéfense du Japon et 8 des forces armées du Royaume-Uni prennent également part à l’exercice, selon la même source.

Cet exercice vise à améliorer l’interopérabilité entre les forces des pays participants, favoriser la confiance et la compréhension mutuelle entre les forces militaires, en plus de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales.

« Les activités de cette année sont axées sur les opérations spéciales, la défense côtière, l’aide humanitaire et les opérations de réponse aux catastrophes, ainsi que sur la réponse chimique, biologique, radiologique et nucléaire », a indiqué le général de corps d’armée, Jimmy Larida, directeur des exercices de la marine philippine.

« Cette édition permettra d’optimiser les systèmes et les procédures de combat pour tous les pays participants », a-t-il ajouté, notant que la participation à cet exercice avec les différents partenaires aidera le pays à atteindre ses objectifs en matière de sécurité.

L’exercice renforcera également la préparation régionale et contribuera à un environnement sûr et stable en démontrant la capacité à travailler côte à côte sur des objectifs communs, a-t-il poursuivi, soulignant que l’exercice aidera également à ouvrir la voie à une coopération et à une collaboration encore plus étroites entre les forces militaires dans les années à venir.

« Kamandag » est un exercice annuel dirigé par le corps des marines philippin et le corps des marines américain. Les deux pays organisent l’exercice depuis 2016 en vue de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité régionale.