Les jeunes sont parmi les plus durement touchés par les impacts du COVID-19 en Afrique (Commission de l’UA)

Dans une Déclaration publiée à l’occasion de la commémoration de la Journée de la jeunesse africaine, M. Faki Mahamat a souligné que la célébration cette année de cette Journée intervient dans des circonstances extraordinaires imposées par la pandémie mondiale du COVID-19.

«Alors que le monde continue à tirer des leçons douloureuses de cette menace sans précédent pour le bien-être mondial, je tiens à saluer tous les agents de la ligne de front qui travaillent sans relâche dans nos communautés pour assurer la sécurité et la santé de nos familles. Nombre de ces agents de la ligne de front sont les jeunes, qui font preuve d’innovation et de créativité pour aider à suivre et à retrouver trace du virus tout en informant les populations avec des informations convaincantes et précises, souvent dans nos langues locales, sur la manière de rester en bonne santé et de protéger nos proches et nos communautés», a relevé le président de la Commission de l’UA.

M. Faki Mahamat a ajouté que «les jeunes ont également fait entendre leur voix contre l’impact invisible de la pandémie sur la santé mentale. Les jeunes ont également soutenu leurs communautés et leurs pays pour qu’ils continuent à travailler et à nourrir nos communautés en ces temps difficiles».

Dans l’ensemble, nous avons vu l’Afrique se resserrer les rangs et agir rapidement et agressivement, à tous les niveaux, pour contenir le virus grâce à une Stratégie Continentale coordonnée qui s’est appuyée sur la solidarité africaine et c’est de cette solidarité et de cette unité d’objectif, dont l’Afrique a plus que jamais besoin, alors que nous cherchons à reconstruire nos économies pendant et après la pandémie, a soutenu le président de la Commission de l’UA.

Alors que le Continent s’efforce de faire en sorte que cette pandémie n’annule pas les gains durement acquis en matière de développement au cours des trois dernières décennies, l’engagement à améliorer la vie, l’accès à l’éducation et les opportunités pour les jeunes reste primordial pour atteindre les aspirations de l’Agenda 2063, a-t-il noté, ajoutant que la place centrale de la jeunesse dans l’actualisation de l’Agenda 2063 renforce encore les idéaux inscrits dans la Charte africaine de la jeunesse.

Le président de la Commission qui a rappelé le lancement en 2019 de l’Initiative «1 million d’ici 2021», pour offrir des opportunités aux jeunes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’engagement, a souligné que la Commission continue à renforcer ces efforts par des politiques, des actions de sensibilisation et des partenariats pour faire avancer notre programme en faveur de la jeunesse.

C’est pourquoi nous célébrons le mois de la Jeunesse africaine en novembre sous le thème “Voix, Actions, Engagement des Jeunes: Construire une Afrique meilleure”, a-t-il ajouté.