Les États-Unis et la Chine appelés à rétablir « une communication normale » (Biden)

Les deux dirigeants doivent se rencontrer mercredi à San Francisco, en marge du Sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

S’exprimant peu avant de partir pour San Francisco pour rencontrer le président chinois et assister aux travaux de l’APEC, Biden a souligné que les deux pays devraient améliorer leurs relations bilatérales.

Il s’agit de “décrocher le téléphone et se parler en cas de crise et être capable de garantir que nos militaires restent en contact les uns avec les autres”, a déclaré Biden aux journalistes à la Maison Blanche.

“Nous n’essayons pas de nous dissocier de la Chine, mais ce que nous essayons de faire, c’est d’améliorer la relation” entre les deux pays, a ajouté le président américain.

Les relations entre Washington et Pékin ont été mises à rude épreuve au cours de cette année, en raison notamment des restrictions américaines sur les exportations de technologies de pointe, du survol d’un ballon chinois du territoire américain et de la visite de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants à Taïwan. La rencontre entre Biden et Jinping est l’événement marquant de la visite de quatre jours du président américain à San Francisco, où les dirigeants des 21 économies qui composent l’APEC se réunissent pour leur sommet annuel.

Lors de ce sommet, Biden mettra en avant sa vision économique pour la région Asie-Pacifique, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.