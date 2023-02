Les Etats-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la Russie “immédiatement”

Les États-Unis ont appelé lundi leurs ressortissants à quitter “immédiatement” la Russie et à ne pas y voyager, citant des risques de harcèlement et de détention injustifiée pour les Américains en particulier.

“Ne voyagez pas en Russie en raison des conséquences imprévisibles de l’invasion à grande échelle et non provoquée de l’Ukraine par les forces militaires russes, du potentiel de harcèlement et de la mise en détention de citoyens américains par des agents de sécurité du gouvernement russe, de l’application arbitraire de la loi locale, des vols limités à destination et en provenance de Russie, la capacité limitée de l’ambassade à aider les citoyens américains en Russie et la possibilité de terrorisme”, indique l’alerte émise par le département d’Etat américain.