Les Espagnols aux urnes pour élire leur Parlement

Les bureaux de vote pour les élections législatives anticipées en Espagne ont ouvert leurs portes ce dimanche à 09H00 (HL), afin de permettre à plus de 37,4 millions de personnes d’exercer leur droit de vote et d’élire les 350 députés et 208 sénateurs des deux chambres du parlement.

Ce scrutin, le 16ème du genre depuis la transition démocratique dans le pays ibérique, se tient en vertu du décret royal adopté par le Conseil des ministres extraordinaire du 29 mai portant dissolution des deux chambres du Parlement et convocation des élections au Congrès des députés et au Sénat. Le scrutin se déroulera jusqu’à 20 heures dans 60.314 bureaux de vote répartis dans 22.562 locaux de vote, où 210.000 urnes et 59.000 isoloirs ont été distribués. Le budget consacré à ces élections générales s’élève à 220.872.805,92 euros. La sécurité est assurée par plus de 90.000 membres des forces et corps de sécurité de l’État, dont la police nationale, la garde civile, la police autonome, la police locale, les services d’urgence et la protection civile. Plus de 2,47 millions de personnes ont déjà voté par correspondance en envoyant par voie postale leurs bulletins de vote dans le cadre de ce scrutin, dont le dépouillement des bulletins commencera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote à 20h00 (HL).