Les commissaires Johansson et Várhelyi au Maroc pour réaffirmer le partenariat solide avec l’UE

Les commissaires européens aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, et à la Politique de Voisinage et d’Elargissement, Olivér Várhelyi se rendent mardi au Maroc pour réaffirmer le partenariat solide avec l’UE.

Les commissaires européens Ylva Johansson et Olivér Várhelyi, doivent discuter de domaines d’intérêt mutuel et de nouvelles opportunités de coopération avec un partenaire stratégique, dans le cadre du nouvel élan donné au partenariat UE-Maroc depuis le Conseil d’association UE-Maroc de juin 2019 et l’adoption d’une déclaration commune.

Les commissaires européens rencontreront le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit et le ministre des affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le commissaire Várhelyi s’entretiendra également avec le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme administrative, Mohamed Benchaâboun; le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy; le ministre de l’Education, Saaïd Amzazi, et Mustapha Bakkoury, président du conseil d’administration de l’Agence marocaine de l’énergie solaire.

Quant à la commissaire Johansson, elle visitera plusieurs projets financés par l’UE dans le domaine de la migration de la main-d’œuvre et de l’intégration des migrants.

Elle doit se rendre aussi à l’Institut Mohammed VI de formation des imams en compagnie du ministre Laftit et effectuera une visite technique des activités de gestion des frontières du Maroc à Tanger et dans ses environs le 2 décembre.