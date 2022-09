Législatives en Italie : Les alliances et les programmes

L’alliance de droite

Grande favorite des sondages, cette coalition est composée des Frères d’Italie, Lega, Forza Italia et Noi moderati.

Les quatre formations ont présenté un programme politique unitaire décliné en 15 points. Il traite de diverses questions, de la réforme fiscale à celle de la justice, en passant par la révision du revenu de citoyenneté, la lutte contre l’immigration et la protection de l’environnement.

La coalition propose également une révision du plan de relance en fonction de l’évolution des conditions, des besoins et des priorités et une réforme de la Constitution, prévoyant l’élection directe du Président de la République.

L’alliance de gauche

De l’autre côté de l’échiquier politique, le Parti démocrate a rassemblé autour de lui une coalition composée de +Europe, Gauche Italie/Verts et Engagement civique qui demeure “minoritaire”, par rapport au poids de la droite.

Le Parti démocrate a présenté aux électeurs un programme basé sur trois piliers, à savoir le développement durable, les transitions écologique et numérique et la justice sociale. La Gauche/Verts italienne a également exposé un document qui rejette “toute forme de présidentialisme et de rupture de l’unité nationale”.

Le Mouvement 5 Étoiles

Le parti se présente seul aux prochaines élections. La formation a présenté un programme électoral divisé en plusieurs points, allant des droits des travailleurs à l’environnement en passant par la santé et l’éducation.

Son programme inclus l’intention d’introduire un salaire minimum légal de 9 euros brut par heure, l’une des promesses phares de la campagne, et une nouvelle société d’énergie Superbonus.