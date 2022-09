Burkina : Le président Damiba sollicite le soutien de la communauté internationale pour freiner l’expansion du terrorisme

«La seule volonté et la simple détermination du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme ne suffiront pas à elles seules à produire des effets durables ou irréversibles dans ce domaine. Le soutien de la communauté internationale est indispensable et attendu, à cet égard», a affirmé le président Damiba, cité par l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Selon lui, ce soutien est surtout urgent, car la position géographique du Burkina fait de lui un verrou pour freiner l’expansion du terrorisme vers les pays côtiers comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo.

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s’exprimait vendredi à la 77èmee session ordinaire des assemblées générales des Nations-Unies à News York .

M. Damiba a, par ailleurs, affirmé que le coup d’Etat qu’il a conduit le 24 septembre 2022, était une question de survie pour la nation burkinabè, face à la multiplication des attaques terroristes.

«Si dans l’absolu le mouvement du 24 janvier dernier est illégal, et peut-être répréhensible au regard des principes chers aux Nations Unies et à la communauté internationale dans son ensemble, nous pensons que cette interruption de l’ordre constitutionnel, au regard de ce qui prévalait, était nécessaire et indispensable. Elle était surtout une question de survie pour notre Nation», a-t-il dit.

Damiba fait allusion à sa prise de pouvoir des mains du président Roch Kaboré auquel il a reproché son incapacité à endiguer les attaques terroristes qui frappent durement le Burkina Faso depuis six ans.