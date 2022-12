L’économie espagnole connaîtra une croissance supérieure à la moyenne européenne en 2023 (gouvernement)

Les prévisions de croissance de différentes organisations nationales et internationales prévoient que l’économie espagnole sera supérieure à la moyenne des pays de l’OCDE, du G20 et de l’Union européenne en 2023, a souligné la première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño.

C’est ce qu’elle a fait remarquer lors de la séance de contrôle du Congrès, où elle a insisté sur la “force” de l’économie espagnole, même dans un contexte international “complexe” et de grande incertitude. Malgré cela, la ministre prévoit d’affronter le début de l’année 2023 “avec une force relative” et ce après un quatrième trimestre au cours duquel un “grand dynamisme” a été observé dans la consommation et l’investissement, tandis que le marché du travail a continué à créer des emplois. La vice-présidente a, toutefois, souligné qu’un éventuel ralentissement de la croissance économique “n’est pas une stagnation”. Elle a également rappelé que le PIB espagnol a augmenté de 5,5 % l’année dernière, tandis que la prévision “très prudente” du gouvernement pour 2022 prévoit une augmentation de 4,4 %, après avoir fait preuve de “force” dans les performances jusqu’en novembre. Dans ce sens, Mme Calviño a souligné, entre autres, la révision à la hausse des prévisions de croissance effectuées récemment par des organisations telles que l’OCDE et le FMI, qui situent la croissance du PIB dans une fourchette comprise entre 4,6 % et 4,7 %.