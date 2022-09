Le vaccin contre la grippe saisonnière protège contre les infections, les cas graves et les décès (expert)

“Se faire vacciner contre la grippe une fois par an réduit le risque d’attraper le virus et d’infecter d’autres personnes avec un taux qui peut atteindre les 90%. Il protège énormément contre les cas graves et les décès”, a indiqué M. Hamdi dans un article sur la grippe saisonnière.

“Le vaccin contre la grippe est un vaccin sûr et ses avantages l’emportent de loin sur les quelques effets secondaires mineurs tels que la douleur et la rougeur au site d’injection”, a-t-il poursuivi, faisant savoir que ce vaccin doit être pris à partir d’octobre, une injection pour les adultes et les enfants de plus de 9 ans”.

Il a précisé que la protection est assurée deux semaines après la prise de l’injection et l’efficacité du vaccin dure de 6 à 8 mois, rappelant que la grippe saisonnière affecte à chaque saison froide des centaines de millions de personnes dont une partie développe des symptômes légers, alors que d’autres nécessitent des hospitalisations et admissions en réanimation.

M. Hamdi a, par ailleurs, expliqué que cette maladie affecte principalement les voies respiratoires, notant que les symptômes vont de légers à parfois graves allant d’une température élevée souvent à 40 degrés, des frissons et sueurs, accompagnés de maux de tête et gorge, toux sèche, fatigue, écoulement nasal, douleurs musculaires, à des vomissements et diarrhée parfois chez les enfants.

Selon le chercheur, chez les jeunes en bonne santé, la grippe se rétablit après une semaine ou deux, mais dans chez certains groupes vulnérables, l’infection peut s’avérer grave voire mortelle.

La grippe saisonnière cause entre 300.000 et 650.000 décès par an, a-t-il poursuivi, insistant sur le fait que la grippe n’est pas un rhume, bien que les deux soient des maladies respiratoires. “Les symptômes de la grippe sont d’apparition brutale, sont plus forts et variés, tandis que pour le rhume, l’apparition de symptômes est progressive et ceux-ci se résument à quelques céphalées, petite fièvre et un écoulement du nez”, a expliqué M. Hamdi.

Le chercheur a également tenu à rappeler que toutes les personnes à partir de l’âge de six mois peuvent bénéficier de ce vaccin, qui est considéré comme très bénéfique pour eux sur le plan médical, soulignant que certains groupes sont prioritaires car plus susceptibles de développer des complications (personnes âgées de 65 ans et plus, souffrant de maladies chroniques, femmes enceintes et professionnels de santé).

Pour les catégories les plus fragiles, il est fortement recommandé de recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin contre la COVID-19 pour les protéger contre les deux maladies, a-t-il conclu.