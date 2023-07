Le sacre de la sélection marocaine à la CAN U23, un nouvel exploit remarquable pour le football national

Après avoir assuré leur présence aux Jeux Olympiques Paris-2024, les poulains d’Issame Charaï n’étaient qu’à un pas de la victoire finale dans cette coupe continentale et ils ont finalement été à la hauteur des attentes.

Soutenus par un large public, les joueurs marocains n’ont pas raté l’occasion de décrocher le titre, tant convoité, devant leurs supporters, faisant montre d’une grande maturité, malgré leur jeune âge.

Au bout d’une finale haletante et très tendue, les coéquipiers d’Abdessamad Ezzalzouli sont montés sur la plus haute marche du podium de la CAN U23. Un premier sacre du Maroc dans cette compétition continentale, après la finale perdue lors de la 1ère édition en 2011 face au Gabon.

Ce titre, qui s’ajoute à une série d’exploits éclatants du football national à tous les niveaux, dans les différentes catégories d’âge, ainsi qu’en clubs et en sélections, vient confirmer, si besoin est, que le ballon rond marocain connaît un véritable âge d’or.

Si l’épopée qatarie de l’équipe A, qui est désormais dans la cour des grands, reste l’exploit le plus marquant de l’histoire du football national, le Maroc enchaîne les bons résultats dans les différentes compétitions footballistiques et ses joueurs talentueux font le bonheur des plus grands clubs en Europe et ailleurs.

Avant le sacre de la sélection nationale à la CAN U23, leurs cadets de l’équipe U17 ont été, à leur tour, impressionnants lors de la CAN de la catégorie en mai dernier en Algérie, en se hissant jusqu’en finale face au Sénégal, ce qui leur a permis de valider leur billet pour la phase finale du Mondial.

Pour ce qui est des Lionnes de l’Atlas, vice-championnes d’Afrique, qui se mesureront aux plus grandes sélections mondiales à l’occasion de la Coupe du monde qui démarrera dans quelques jours en Australie et en Nouvelle Zélande, elles n’en finissent pas elles aussi de briller, signant des prestations de haute facture lors de chacune des rencontres qu’elles disputent.

La sélection nationale de futsal, classée au 8ème rang mondial, continue également d’écrire l’histoire et d’enchaîner les exploits. Avec un 3è titre d’affilée en Coupe arabe en juin dernier, l’équipe du Maroc de futsal survole les débats sur la scène arabe depuis des années.

A l’échelle continentale, l’équipe marocaine de futsal brille tout autant, puisqu’elle est double championne d’Afrique en titre, en 2016 en Afrique du Sud et en 2020 à domicile.

S’agissant des clubs marocains, ils se sont illustrés aussi sur les scènes arabe et continentale ces dernières années, avec des titres pour le Raja et le Wydad de Casablanca, ainsi que la Renaissance de Berkane (hommes) et l’AS FAR (dames).

Ces récents succès du football national forcent l’admiration et sont cités en exemple par plusieurs pays qui souhaitent s’inspirer de l’expérience marocaine réussie dans le développement de la pratique footballistique.

Des succès qui ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail de longue haleine et d’une stratégie bien réfléchie du Royaume, avec d’importants investissements dans les stades et les infrastructures sportives et une grande importance accordée à la formation des footballeurs de haut niveau, notamment à travers l’Académie Mohammed VI de football, qui sert de pépinière pour les talents en herbe, dont certains forment aujourd’hui l’ossature de l’équipe nationale A, demi-finaliste du Mondial qatari.

Et les derniers résultats impressionnants des équipes nationales U17 et U23 confirment que la relève est assurée, laissant présager un avenir des plus radieux pour le football marocain.