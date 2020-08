Le roi Salmane d’Arabie saoudite sur les bords de la Mer Rouge pour “se reposer”

“Le Gardien des deux Mosquées saintes, le roi Salmane, est arrivé à NEOM, où il passera quelque temps pour se reposer et récupérer”, a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne dans un communiqué.

La télévision d’Etat a montré le monarque debout sur un escalier mécanique à sa descente d’avion, puis à son arrivée en voiture dans ce qui semblait être un palais royal à NEOM, une zone au nord-ouest du royaume actuellement en développement.

Le roi Salmane avait quitté il y a une semaine l’hôpital après y avoir passé 10 jours pour y subir notamment une ablation de la vésicule biliaire, selon les médias officiels.

Le ministère des Affaires étrangères avait alors diffusé sur Twitter une vidéo dans laquelle on voyait le roi quitter l’hôpital, marchant avec une canne et accompagné d’un cortège dans lequel se trouvait son fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane. Il est rare que l’Arabie saoudite communique sur l’état de santé du monarque qui dirige depuis 2015 le royaume, le premier exportateur de pétrole brut du monde et la plus grande économie du monde arabe.

Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, le souverain saoudien, l’un des dirigeants les plus âgés de la région, est rarement apparu en public.

Mais il a continué à présider, en visioconférence, les réunions hebdomadaires du Conseil des ministres.

Sous le règne du roi Salmane, le royaume ultraconservateur qui applique une version rigoriste de l’islam a entamé des réformes économiques pour l’après-pétrole. Il a également opté pour une politique étrangère plus affirmée et est entré en guerre contre les rebelles yéménites, soutenus par l’Iran, son rival régional.