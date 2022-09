Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Suède exploré à Göteborg

M. Medrek s’est notamment entretenu avec la maire de la ville de Göteborg, Mme Anneli Rhedin, ainsi qu’avec nombreux acteurs économiques.

A l’Hôtel de Ville, le diplomate a échangé sur les moyens de raffermir les liens entre la ville du Comté Västra Götalands Iän et d’autres cités du Royaume, d’autant qu’une communauté marocaine non négligeable, ‘’totalement et brillamment intégrée’’, réside dans cette ville de plus de 600.000 habitants.

M. Medrek et Mme Anneli Rhedin ont d’emblée identifié les énergies renouvelables en tant que secteur présentant d’énormes opportunités de coopération. L’échange d’expériences et d’expertises entre Göteborg et des villes marocaines ne peut qu’être mutuellement avantageux, au regard du leadership marocain en la matière, mais également en raison de l’importance donnée à ce secteur au niveau de la gestion locale en Suède.

À cette occasion, M. Medrek a mis en avant l’importance donnée à ce créneau, qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de développement durable adoptée par le Maroc, qui vise à renforcer et à préserver l’équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales.

Mais bien au-delà de l’aspect environnemental et la protection de l’environnement, cette stratégie, a souligné M. Medrek, se veut globale et multisectorielle, et s’assigne pour objectif le renforcent de la cohésion sociale, dont le renforcement de l’autonomisation de la femme et de la politique du genre.

M. Medrek et Anneli Rhedin ont convenu, au terme des discussions, de maintenir un échange constructif à même de rapprocher Göteborg des villes marocaines, et établir une coopération pérenne dans les domaines de la gestion urbaine, la gestion de l’eau ou de la gouvernance locale.

Par ailleurs, durant une visite de terrain au site de Volvo Trucks, M. Medrek a mis en exergue les différentes réformes initiées par SM le Roi Mohammed VI, qui ont permis au Maroc d’intégrer les chaînes de valeurs mondiales dans plusieurs secteurs, notamment industriels.

A cet égard, le diplomate marocain, tout en rappelant le dynamisme de l’économie marocaine et sa résilience, grâce aux ressources humaines qualifiées, aux infrastructures aux standards internationaux et à l’engagement de l’État dans le cadre du développement durable, a assuré qu’un tel progrès a valu au Royaume de se placer, aujourd’hui, comme le leader en industrie automobile au niveau de l’Afrique et du Moyen-Orient.

La présence de plusieurs acteurs internationaux de l’industrie automobile dans le pays n’est pas fortuite et manifeste parfaitement l’avantage concurrentiel du Maroc sur ce registre, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a précisé que, grâce à sa position géopolitique et à son savoir-faire, le secteur automobile au Maroc s’est hissé, au cours de ces deux dernières décennies, à des niveaux de croissance soutenus, permettant au Royaume de s’imposer comme un fer-de-lance de l’automobile sur le continent.

Le Maroc est désormais une plateforme de production et d’exportation d’équipements et de véhicules automobiles, un positionnement que conforte l’implantation au pays de plus de 250 acteurs nationaux et internationaux du secteur, a-t-il assuré.

M. Medrek a, dans ce sens, invité les dirigeants de Volvo Trucks à saisir ce momentum et à se joindre à cette dynamique en renforçant leur position au Maroc.

De leur côté, les responsables de Volvo Trucks ont loué les chantiers engagés par le Royaume et ont exprimé leur souhait de renforcer leur présence dans le Royaume.