Le “Prix Zayed de la fraternité humaine” décerné au SG de l’ONU et à la militante franco-marocaine Latifa Ibn Zyaten

Le Haut comité a souligné, dans un communiqué, que le choix du jury pour Guterres et la militante Ibn Zyaten intervient en récompense aux “grandes œuvres réalisées et aux initiatives influentes et efficaces qu’ils ont prises et qui sont conformes aux valeurs et principes stipulés dans le Document sur la Fraternité Humaine, qui est le principal critère d’attribution” du Prix.

“Depuis qu’il a assumé ses fonctions de Secrétaire général des Nations Unies en 2017, Guterres a oeuvré pour trouver des solutions aux problèmes qui affligent le monde, en particulier en ce qui concerne la paix et la sécurité mondiales”, rappelle le communiqué qui a mis en évidence l’initiative la plus importante et la plus influente prise par le SG de l’ONU au cours de l’année écoulée sous le signe: “Interdire les guerres afin de lutter contre la pandémie Corona”, et qui a été largement saluée par les dirigeants du monde et d’un certain nombre d’organisations internationales.

Le Haut comité a noté que Mme Ibn Zyaten, qui est l’une des “figures les plus actives et les plus influentes dans le domaine de lutte contre l’extrémisme, a consacré sa vie à sensibiliser à l’intolérance religieuse, à la suite de la perte de son fils Imad dans une attaque terroriste perpétrée en 2012. Depuis, Latifa est devenue une militante des droits civiques. Connue en France et à l’étranger, elle travaille avec les familles et les communautés pour empêcher les jeunes de tomber dans le piège de l’extrémisme, et pour œuvrer à répandre la paix et promouvoir une culture de dialogue et respect mutuel”.

Le Haut Comité pour la Fraternité Humaine organisera, jeudi soir, au «Mémorial Zayed, le Fondateur» à Abu Dhabi, une cérémonie en l’honneur des lauréats, qui sera retransmise en direct sur Internet sur le site Internet du prix.

Il convient de noter que le prix Zayed pour la fraternité humaine a été créé en 2019 en conjonction avec la signature du «Document sur la fraternité humaine» à Abu Dhabi. Il vise à récompenser des personnes ou des institutions qui œuvrent à consolider la paix et la coexistence, construire des ponts de communication culturelle et humanitaire et à proposer des initiatives efficaces et efficientes visant à rapprocher les sociétés sur le long terme.