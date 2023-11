Le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon remis à l’Association d’Amitié Maroc-Japon

Cette distinction a été remise lors d’une cérémonie en l’honneur de l’association récipiendaire, organisée à la résidence de l’ambassadeur du Japon, en présence de plusieurs membres de l’Association d’Amitié Maroc-Japon, ainsi que des diplomates marocains et japonais.

La distinction honorifique a été accordée à l’association par décision du ministre des Affaires étrangères du Japon, témoignant ainsi de la profonde reconnaissance du gouvernement nippon pour les services remarquables rendus par l’association en vue de promouvoir la compréhension mutuelle et consolider les liens d’amitié entre les deux pays.

Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie, l’Ambassadeur du Japon à Rabat, M. Kuramitsu Hideaki, a exprimé sa profonde gratitude à l’association et à ses membres pour leurs contributions remarquables au service du raffermissement des relations bilatérales.

Soulignant que cette distinction « témoigne de la place qu’occupe le Maroc en tant que partenaire du Japon », il a réitéré la volonté de l’ambassade de développer davantage les relations avec l’association et explorer de nouvelles voies pour renforcer l’amitié entre les deux pays.

M. Kuramitsu a évoqué les objectifs nobles de l’association, créée en 1977 à l’initiative de M. Ahmed Osman, Premier ministre à l’époque, et feu M. Mohamed Karim Lamrani, alors Directeur général de l’OCP, à savoir la « promotion de la coopération entre les deux pays et l’amitié entre les deux peuples ainsi que l’encouragement des partenariats entre les institutions, organismes scientifiques et autres structures économiques, commerciales, culturelles ou artistiques marocains et japonais ».

Concluant son allocution, le diplomate nippon a fait part de son honneur de remettre cette « marque de la reconnaissance » que le Japon a pour cette association qui, a-t-il estimé, a fait preuve d’un rôle pivot dans le développement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon.