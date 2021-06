Le président Biden attendu au Royaume-Uni pour son premier déplacement à l’étranger

Le président américain Joe Biden est attendu ce mercredi à Cornwall, au Royaume-Uni, pour son premier déplacement à l’étranger dans le cadre d’une tournée européenne destinée à renforcer l’alliance des Etats-Unis avec leurs partenaires outre-Atlantique.

Durant son voyage de huit jours, le président Biden, qui sera accompagné notamment du secrétaire d’Etat Antony Blinken, tiendra une série de réunions avec les membres du G-7, de l’Union européenne et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN). Ce voyage inclut également un premier sommet très anticipé entre le locataire de la Maison Blanche et le président russe Vladimir Poutine à Genève.

Dans une déclaration à la presse à l’aéroport militaire Andrews avant son départ, le président américain a indiqué que son premier voyage à l’étranger attestera que l’alliance entre les Etats-Unis et l’Europe “est toujours aussi forte”.

Interrogé sur la stratégie de l’administration américaine de partage des vaccins contre le coronavirus avec les autres pays, M. Biden a répondu: “J’en ai une, et je vais l’annoncer”.

M. Biden a également indiqué que la question des cyberattaques contre les réseaux d’infrastructure américains sera au cœur des discussions avec le président russe Poutine.

Cette première réunion au sommet entre les deux présidents se tiendra le 16 juin en Suisse. Selon la Maison Blanche, MM. Biden et Poutine “discuteront de l’ensemble des problèmes urgents, alors que nous cherchons à restaurer la prévisibilité et la stabilité des relations américano-russes”. A la mi-avril écoulée, les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique portant notamment sur la situation en Ukraine, la prolongation du nouveau traité START sur les armes nucléaires, ainsi que les accusations de Washington contre Moscou au sujet des cyberattaques et de l’ingérence électorale.

Le locataire de la Maison Blanche avait alors suggéré de tenir un sommet dans un pays tiers, à l’heure où les tensions entre Washington et Moscou se sont intensifiées sur fond de sanctions et d’expulsions de diplomates de part et d’autre.