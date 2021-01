Le pape François et Benoît XVI vaccinés contre le Covid

“Dans le cadre du programme de vaccination de l’Etat de la Cité du Vatican (…) la première dose du vaccin contre le Covid-19 a été administrée au pape François et au pape émérite”, a annoncé jeudi le porte-parole du Saint-Siège Matteo Bruni.

Le pape argentin a été vacciné mercredi, tandis que le pape émérite allemand -apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante et s’exprimant avec difficulté- a été à son tour vacciné jeudi matin, dans le cadre de la campagne qui a débuté mercredi pour les quelque 5.000 employés du Vatican.

Dans un entretien télévisé diffusé dimanche soir, François avait qualifié l’opposition au vaccin de “négationnisme suicidaire”, mettant en exergue “un choix éthique” indispensable pour protéger la vie des autres. Il a donc concrètement donné l’exemple.

En décembre, le Vatican avait aussi incité les catholiques à se faire vacciner, expliquant que tous les vaccins développés sont “moralement acceptables”, y compris ceux produits à partir de cellules de foetus avortés.

Les cellules souches de foetus avortés dans les années 60, 70 et 80 –reproduites en laboratoire depuis des décennies sous forme de “lignées cellulaires”– ont été utilisées par de nombreux chercheurs pour concevoir des vaccins anti-Covid-19, par exemple au sein des groupes Astra Zeneca, Moderna et Pfizer. Dans plusieurs pays du monde, en particulier en Amérique latine, mais aussi en Australie ou au Royaume-Uni, les évêques avaient eu des débats sur le dilemme des vaccins “moralement éthiques”.

La vaccination de François sera un soulagement pour l’entourage d’un pape peu enclin à endosser un masque.